Diyarbakır'da kadını öldüren sanığa 29 yıl hapis verilen davada olası kast vurgulandı - Son Dakika
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Diyarbakır'da kadını öldüren sanığa 29 yıl hapis verilen davada olası kast vurgulandı

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Diyarbakır'da kafede 22 yaşındaki kadının ölümüne neden olan sanığa 3 suçtan verilen 29 yıl hapis cezasının gerekçeli kararı açıklandı. Kararda sanığın başkalarını da vurabileceğini öngördüğü halde ateş ederek kadının ölümüne olası kastla neden olduğu belirtildi.

Diyarbakır'da geçen yıl bir kafede oturan 22 yaşındaki Mervenur Yararlık'ı silahla öldüren, arkadaşı S.K'yi yaralayan tutuklu sanığa 3 ayrı suçtan 29 yıl hapis cezası verilmesine ilişkin gerekçeli karar açıklandı.

Diyarbakır 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 29 Eylül'deki karar duruşmasında, tutuklu sanık Bülent A'nın "olası kastla öldürme", "kasten öldürmeye teşebbüs", "ruhsatsız ateşli silah ve mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçlarından 29 yıl hapis cezasına çarptırılmasına ilişkin??????? gerekçeli karar hazırlandı.

Merkez Bağlar ilçesi Selahattin Eyyubi Mahallesi'ndeki alışveriş merkezinin girişinde bulunan bir kafede sanık Bülent A'nın tabanca ile ateş etmesi sonucu Mervenur Yararlık'ın öldüğü, arkadaşı S.K'nin yaralandığı belirtilen kararda, sanığın, tanıkların ve mağdurların soruşturma ve dava aşamasındaki ifadelerine yer verildi.

Sanığın olay günü gerçekleşen telefon görüşmesinde kendisini ölümle tehdit eden müşteki ve maktulün bulunduğu konumu öğrendiği ifade edilen kararda, sanığın olay yerine gittiği, silahlı saldırının ardından da otomobile binerek bölgeden uzaklaştığı kaydedildi.

Kararda, şu ifadelere yer verildi:

"Taraflar arasında oluşan husumetten dolayı sanık şarjöründe 7 fişek bulunan silahla asıl hedef olan müşteki S.K'ye doğru tek el ateş etmiştir. Sanık her ne kadar soruşturma ve kovuşturma aşamalarında alınan beyanlarında ve savunmalarında amacının öldürmek olmadığını, müşteki S.K'yi hedef alarak ayaklarına doğru sıktığını beyan etmiş ise de müşteki hakkında düzenlenen adli raporda, omzundan giriş-çıkış suretiyle bir santimetre olan yaralanmadan bahsedilmiştir. Bu haliyle sanığın müştekiyi ölümcül vücut bölgesini hedef alarak ateş etmek suretiyle yaraladığı anlaşılmıştır. Sanık, hedef alınan müşteki dışında masa etrafında oturmakta olan gruptan bir başkasını da vurabileceğini öngörmesine rağmen eyleminden vazgeçmeyip kararlılıkla ateş etmek suretiyle Mervenur Yararlık'ın ölümüne neden olmuştur."

Suçun olası kastla işlendiğinin mahkeme tarafından kabul edildiği belirtilen gerekçeli kararda, şu değerlendirmede bulunuldu:

"Fail, hareketinden doğacak sonuçları bilerek ve isteyerek hareket etmişse kast gerçekleşmiştir. Buna karşılık, fail belli bir sonucu gerçekleştirmek üzere hareket ederken, bunun yanında başka sonuçların meydana gelmesini de göze almış ve bu sonuçlar da gerçekleşmişse, failin bu sonuçlar açısından da kasten hareket ettiği kabul olunur. Çünkü fail, asıl kastettiğinden başka, hareketinden doğacak diğer sonuçları tahmin ettiği veya öngördüğü halde hareketini devam ettirmiştir. Sanığın, maktulün tahrik edici söz ve davranışları nedeniyle üzerine atılı 'olası kastla öldürme' suçunu haksız tahrik altında işlediği mahkememizce kabul görmüştür. Sanığın, tahrik edici söz ve davranışları nedeniyle müşteki S.K'ye karşı üzerine atılı haksız tahrik altında 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçunu işlediği mahkememizce kabul edilmiştir. Somut olayda kullanılan silahla sanığın '6136 sayılı Yasaya muhalefet' suçunu işlediği mahkememizce sabit görülmüştür. Sanığın fiilden sonraki davranışları, eylemini gerçekleştirmesinin akabinde olay yerinden uzaklaşması, pişmanlık göstererek neticenin oluşmasını engellemeye yönelik bir davranış gerçekleştirmemesi hususları dikkate alınarak hakkında TCK'nin 62. maddesinin uygulanmamasına karar verilmiştir."

Mahkeme, 29 Eylül'deki karar duruşmasında 22 yaşındaki Mervenur Yararlık'ı "olası kastla öldürme", arkadaşı S.K'yi "kasten öldürmeye teşebbüs", "ruhsatsız ateşli silah ve mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçlarından 29 yıl hapis cezasına çarptırdığı sanık Bülent A'nın tutukluluk halinin devamına karar vermişti.

Olay

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesi Selahattin Eyyubi Mahallesi'nde 8 Mart 2025'te, bir alışveriş merkezinin girişinde bulunan bir kafede otururken sanık Bülent A'nın tabancayla ateş etmesi sonucu Mervenur Yararlık hayatını kaybetmiş, arkadaşı S.K. yaralanmıştı.

Kaynak: AA
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