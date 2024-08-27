Diyarbakır'da kamyonetin altında kalan çocuk hayatını kaybetti

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde amcasının kullandığı kamyonetin altında kalan çocuk yaşamını yitirdi.
Aralık Mahallesi Türkmen Caddesi'nde ailesiyle patlıcan toplamak için tarlaya giden 9 yaşındaki Y.C, amcası A.C'nin kullandığı kamyonetin geri manevra yaptığı sırada altında kaldı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan çocuk, ambulansla kaldırıldığı Bismil Devlet Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Sürücü gözaltına alındı.
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