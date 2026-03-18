Üye Girişi
Son Dakika Logo

Diyarbakır'da Kapıcılar Derneği Kuruldu

18.03.2026 17:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

DİYARBAKIR'da kapıcı ve güvenlik görevlilerinin haklarını korumak amacıyla 'Diyarbakır Kapıcılar ve Güvenlikçiler Derneği' kuruldu.

Diyarbakır'da apartman görevlileri ile site ve iş yerlerinde çalışan güvenlik personelinin yaşadığı sorunlara çözüm bulmak ve haklarını korumak amacıyla 'Diyarbakır Kapıcılar ve Güvenlikçiler Derneği' kuruldu. Derneğe 250 kapıcı ve güvenlikçi üye oldu. Dernek Başkanı Ebubekir Gültekin, iki meslek grubunun da uzun süredir çeşitli zorluklarla karşı karşıya kaldığını belirterek, derneğin bu sorunlara çözüm üretmeyi hedeflediğini söyledi.

'ŞU AN 250 TANE ÜYEM VAR. BUNUN YARISINDAN FAZLASI KAPICI, DİĞER KISMI GÜVENLİKÇİ ARKADAŞLARDIR'

Babasının 40 yıl kapıcılık yaptıktan sonra emekli olmasının ardından bu süreçte yaşanan sıkıntıların kendisini dernek kurmaya yönlendirdiğini ifade eden Gültekin, "Benim babam 40 yıldır kapıcıydı. Emekli oldu. Kapıcı olduğu için sıkıntılar yaşadığı için derneği kurmaya karar verdim. Çevremdekiler bana 'Güvenlikçileri de ekleyebilirsin' dediler. Zaten sitelerde güvenlikçiler de var. Onlarında sesi olmak için kurdum. Kapıcıların ve güvenlikçilerin haklarını, hukuklarını korumak için zor şartlarda kalmamak için kurdum. İnşallah onlarda yapacağımız hizmetlerden dolayı rahatlayacaklar. Üyelerimize kart çıkarmayı düşünüyorum. Şu an 250 tane üyem var. Bunun yarısından fazlası kapıcı, diğer kısmı güvenlikçi arkadaşlardır. Benim avukatım var ve muhasebecim var. Avukatımla beraber kapıcıların ve güvenlikçilerin yaşayabilecek sorunlarda bize ulaşabilirler. Biz sonuna kadar avukatımla beraber kapıcı ve güvenlikçi arkadaşlarının yanında olacağız. Haklarını arayacağız. Haksız yere işten atılırsa onların hakkını arayacağız. Verdiğim kartlarla benim belirlediğim yerlerde kurumsal ve özel işletmelerde indirimden faydalanacaklar" dedi.

Haber-Kamera: Hüseyin İÇLİ-Gıyasettin TETİK/DİYARBAKIR,

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2026 18:03:35. #7.12#
SON DAKİKA: Diyarbakır'da Kapıcılar Derneği Kuruldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.