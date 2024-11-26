Diyarbakır\'da Kar Nedeniyle 12 Kırsal Mahallenin Yolu Kapandı

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Diyarbakır'ın Silvan ilçesinin yüksek kesimlerinde etkili olan kar nedeniyle 12 kırsal mahallenin yolu ulaşıma kapandı. Yüksek kesimlerde kar kalınlığı 30 santimetreye ulaşırken, İl Özel İdaresi ekipleri de kapalı yolların açılması için çalışma başlattı.

Haber ve Kamera: İhsan YILMAZ/DİYARBAKIR