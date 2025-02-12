Diyarbakır\'da Kar Yağışı Eğitime Ara Verdi

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Diyarbakır'ın Kocaköy ve Hazro ilçelerinde de etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Hazro ilçesinde eğitime 1 gün ara verilirken, kaymakamlıktan yapılan açıklamada, "Yoğun hava muhalefeti ve buzlanma nedeniyle eğitim öğretime bugün itibariyle bir gün ara verilmiştirö denildi.

Kocaköy'de de etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitim kapsamındaki okullar ile birleştirilmiş sınıflı okullarda eğitime 1 gün ara verildi. Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, "Kocaköy'de etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitim kapsamındaki okullar ile birleştirilmiş sınıflı okullarda 12 Şubat 2025 Çarşamba günü eğitime 1 gün ara verilmiştir. Vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları önemle rica olunurö denildi. Ergani ilçesinde de etkili olan kar yağışıyla belediye ekipleri yollarda temizlik çalışması yaptı. Diyarbakır merkezinde etkili olan kar yağışı dronla görüntülendi.

Haber-Kamera: Gıyasettin TETİK- Özcan ARGİN/DİYARBAKIR,