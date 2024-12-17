Diyarbakır'da Kar Yağışı Sonrası Kapanan Yollar Ulaşıma Açıldı

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Diyarbakır'da yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan yollar ulaşıma açıldı

DİYARBAKIR - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, 4 ilçede etkili olan ve kalınlığı 15 santimetreyi bulan kar yağışı nedeniyle kapanan 600 kilometrelik yolun yüzde 70'ini ulaşıma açtı.

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, toplam 600 kilometrelik yolun ulaşıma kapandığı bölgelerde ekiplerin yoğun bir çalışma yaptığı, 18 araç ve 67 personelin özverili gayretiyle yürütülen çalışmalar kapsamında kapanan yolların yüzde 70'i kısa sürede ulaşıma açılarak vatandaşların mağduriyetleri giderildiği belirtildi.

Çalışmalar kapsamında Kulp ilçesinde 18 mahalle, Silvan'da ise 4 mahalle ve 3 mezranın yolu açıldığı, Silvan ve Lice ilçesinde yolda mahsur kalan cenaze araçlarının yolu açıldı ve cenaze araçlarına gidecekleri mezarlıklara kadar refakat edildiği ifade edilen açıklamada, Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı'nın kent genelinde kış şartlarına karşı çalışmalarını sürdürmeye devam edeceği kaydedildi.