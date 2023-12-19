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Diyarbakır'da kavga: 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Diyarbakır'da kavga: 2 kişi yaralandı

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde iki grup arasında çıkan taşlı, sopalı ve bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı. Kavgada kullanılan taşlar nedeniyle bazı araçlarda hasar oluştu. Polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Diyarbakır\'da kavga: 2 kişi yaralandı
19.12.2023 - 23:47,
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Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde iki grup arasında çıkan taşlı, sopalı ve bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

Huzurevleri Mahallesi'nde iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.

Taş, sopa ve bıçakların da kullanıldığı kavgada, M.D. ve M.D. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kavga sırasında atılan taşlar nedeniyle bazı araçlarda hasar oluştu.

Polis, kavgaya karışan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Diyarbakır'da kavga: 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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