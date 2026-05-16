Diyarbakır\'da Kavga: 3 Yaralı

DİYARBAKIR'ın Bağlar ilçesinde 2 grup arasında çıkan tekmeli ve yumruklu kavgada 3 kişi yaralandı.

Olay, öğleden sonra, Bağlar ilçesi 5 Nisan Mahallesi Teğmen Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; 2 grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, tekmeli ve yumruklu kavgaya dönüştü. Olayda 3 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırılıp tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.