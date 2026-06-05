Diyarbakır'da Kavga: Gözaltı Sayısı 15 Oldu - Son Dakika
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Diyarbakır'da Kavga: Gözaltı Sayısı 15 Oldu

Diyarbakır\'da Kavga: Gözaltı Sayısı 15 Oldu
05.06.2026 23:17
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Diyarbakır'da bir kavga sonucu 11 kişi daha gözaltına alındı, toplam gözaltı sayısı 15'e ulaştı.

GÖZALTI SAYISI 15'E YÜKSELDİ

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde, aralarında Narin Güran cinayetinden tutuklu bulunan Nevzat Bahtiyar'ın oğlu ve yeğeninin de olduğu 2 grup arasında çıkan taşlı ve sopalı kavgada 11 şüpheli daha gözaltına alındı. Böylece gözaltı sayısı 15'e yükseldi. 1 şüphelinin çatıda pompalı tüfekle yakalanma anı ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Şüphelilerin işlemleri sürüyor.

Gıyasettin TETİK/DİYARBAKIR,

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Diyarbakır'da Kavga: Gözaltı Sayısı 15 Oldu - Son Dakika

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