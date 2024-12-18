Diyarbakır\'da Kaybolan 12 Yaşındaki Kız Bulundu

Diyarbakır'da kaybolan 12 yaşındaki kız çocuğu bulundu.
Merkez Bağlar ilçesindeki evinden öğle saatlerinde ayrılan Ecrin Erim'den haber alamayan ailesi, polise kayıp başvurusunda bulundu.
Erim'in bulunması için arama çalışması başlatıldı.
Valilikten yapılan açıklamada, öğle saatlerinde evinden ayrıldıktan sonra kızından haber alamayan annenin emniyete kayıp müracaatında bulunduğu belirtildi.
Açıklamada, "Diyarbakır Emniyet Müdürlüğümüzün kurduğu özel ekibin teknik imkanları da kullanarak yaptığı titiz çalışma neticesinde kayıp çocuk bulunmuştur." bilgisine yer verildi.
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