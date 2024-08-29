Diyarbakır'da kaybolan 8 yaşındaki çocuğun ağabeyi gözaltına alındı

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(DİYARBAKIR) - Diyarbakır'da 9 gündür kendisinden haber alınamayan 8 yaşındaki Narin Güran'ın kaybolmasına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında, gözaltına alınan ağabeyi E.G, kolundaki ısırık izinin tespitinin yapılması için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'ndeki evinden çıkıp Kur'an kursuna giden 8 yaşındaki Narin Güran'dan 9 gündür haber alınamıyor. Ekiplerin arama çalışması sürürken, Diyarbakır Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında Narin'in ağabeyi E.G. (18) gözaltına alındı.

E.G'nin kolundaki ısırık izinin Narin Güran'a ait olup olmadığının tespiti için şüpheli İstanbul Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.