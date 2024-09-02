Diyarbakır'da kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ın, soruşturma kapsamında gözaltına alınan amcası savcılıktaki işlemlerinin ardından tutuklanma talebiyle hakimliğe sevk edildi.
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, 21 Ağustos'ta Narin Güran'ın merkez Bağlar ilçesine bağlı kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde kaybolmasına ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Tavşantepe köyü muhtarı ve aynı zamanda Narin Güran'ın amcası olan S.G, jandarmadaki işlemlerinin ardından Diyarbakır Adliyesi'ne sevk edildi.
Savcılıkta ifade işlemleri tamamlanan zanlı, tutuklanma talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Son Dakika › Güncel › Diyarbakır'da Kaybolan 8 Yaşındaki Narin Güran İçin Amca Tutuklanma Talebiyle Mahkemeye Sevk Edildi - Son Dakika
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