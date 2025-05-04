Diyarbakır'da Kayıp 15 Yaşındaki Rukiye Türk İçin Arama Başlatıldı - Son Dakika
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Diyarbakır'da Kayıp 15 Yaşındaki Rukiye Türk İçin Arama Başlatıldı

Diyarbakır\'da Kayıp 15 Yaşındaki Rukiye Türk İçin Arama Başlatıldı

Diyarbakır'da tartışmanın ardından kaybolan 15 yaşındaki Rukiye Türk'ün akrabası F.T. şüpheli.

04.05.2025 17:12
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DİYARBAKIR'da 29 Nisan'da babası Ayetullah Türk (43), ile yaşadığı tartışmanın ardından evden ayrılan Rukiye Türk'ten (15) haber alınamıyor. Ayetullah Türk (43), polise giderek kızını kaçırdığını iddia ettiği akrabası F.T.'den şikayetçi oldu.

Olay, 29 Nisan'da Bismil ilçesi Esentepe Mahallesi'nde meydana geldi. Akşam saatlerinde ailesiyle birlikte evde olan Rukiye Türk, babasıyla yaşadığı tartışmanın ardından odasına geçti. Bir süre sonra kızının odasına giden Ayetullah Türk, orada olmadığını fark etti. Kendi çabalarıyla Rukiye'yi bulamayan aile, polise giderek durumu bildirdi. Ayetullah Türk daha sonra kızının akrabaları F.T. tarafından kaçırıldığı iddia ederek, şikayetçi oldu.

Ayetullah Türk verdiği ifadede, "F.T. isimi şahıs benim uzaktan akrabam olur. 29 Nisan günü saat 21.00 sıralarında kızım Rukiye Türk ile evde oturuyorduk. Ben Rukiye'nin F.T. ile konuştuğunu duydum ve akabinde kızım Rukiye'ye çocuk olduğunu, evlenme çağında olmadığını söyledim. Kızım Rukiye'ye kızmadım ya da hakarette bulunmadım. Sakin bir biçimde anlattım. Rukiye konuştuğumuz odadan ayrıldı. Aradan yaklaşık 15 dakika geçtikten sonra ben Rukiye'nin evden ayrıldığını fark ettim. Aramaya çıktım. Yaklaşık 2 saat gidebileceği yerlere baktım ve 112'yi aradım. Ben kızım Rukiye'yi ararken komşum O.B isimli şahıs beni aradı ve Rukiye adında bir kızın kendi yanında olduğunu, kendisinin F.T.'ye ulaşması gerektiğini, F.T.'nin dayısı olduğunu belirttiğini söyledi. Komşum O.B. kızımı tanımaz ancak Türk soy ismi olduğu için beni tanıyıp tanımadığını sormak için beni aramış. Beni araması üzerine ben F.T.'nin kızımı kaçırdığını öğrenmiş oldum. F.T.'den davacı ve şikayetçiyim" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Diyarbakır'da Kayıp 15 Yaşındaki Rukiye Türk İçin Arama Başlatıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Diyarbakır'da Kayıp 15 Yaşındaki Rukiye Türk İçin Arama Başlatıldı - Son Dakika
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