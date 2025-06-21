Diyarbakır\'da Kaza: 1 Yaralı

Diyarbakır'da beton mikseri ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.
Diyarbakır- Elazığ kara sürücülerinin kimliği öğrenilmeyen 21 ADD 370 plakalı beton mikseri ile 21 ADR 576 plakalı otomobil, çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada, otomobil sürücüsü yaralandı.
İlk müdahalenin ardından sürücü ambulansla, Ergani Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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