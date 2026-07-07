Diyarbakır'da Kaza: 2 Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Diyarbakır'da Kaza: 2 Yaralı

Diyarbakır\'da Kaza: 2 Yaralı
07.07.2026 19:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayapınar'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı, sağlık durumları iyi.

DİYARBAKIR'ın Kayapınar ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı. Kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, akşam saatlerinde Kayapınar ilçesi Talaytepe Mahallesi Memursen Bulvarı'nda meydana geldi. Sürücülerinin isimleri ve plakaları öğrenilemeyen iki otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobillerden biri savrularak elektrik direğine çarptı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 2 sürücü, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Diyarbakır, Güvenlik, 3. Sayfa, Güncel, Yaşam, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da Kaza: 2 Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Düz alan bulamayınca çay alım yerinin üstü halı saha oldu Düz alan bulamayınca çay alım yerinin üstü halı saha oldu
Mudanya’da Jiletli Saldırı: Genç Kız Yaralandı Mudanya'da Jiletli Saldırı: Genç Kız Yaralandı
Freni boşalıp devrilen kamyonun şoförü öldü yakınları feryat etti Freni boşalıp devrilen kamyonun şoförü öldü; yakınları feryat etti
Su kuyusunda ölü bulundu Su kuyusunda ölü bulundu
Tunceli’nin ilk kadın kaymakamı göreve başladı Tunceli'nin ilk kadın kaymakamı göreve başladı
CHP Batman binasının son hali Kılıçdaroğlu’nu kızdıracak CHP Batman binasının son hali Kılıçdaroğlu'nu kızdıracak

20:03
Trump F-35 için yeşil ışık yaktı, Netanyahu’yu korku sardı Alelacele açıklama
Trump F-35 için yeşil ışık yaktı, Netanyahu'yu korku sardı! Alelacele açıklama
19:47
Erdoğan, Trump’ı A tipi törenle karşıladı
Erdoğan, Trump'ı A+ tipi törenle karşıladı
19:33
NATO liderleri şerefine Beştepe’de resepsiyon Erdoğan çifti liderleri karşılıyor
NATO liderleri şerefine Beştepe'de resepsiyon! Erdoğan çifti liderleri karşılıyor
19:26
Ankara’da tarihi zirve: Haberler.com Ankara Temsilcisi Şerife Güzel NATO’nun ilk gününü aktardı
Ankara'da tarihi zirve: Haberler.com Ankara Temsilcisi Şerife Güzel NATO’nun ilk gününü aktardı
19:22
Liderlerin uçakları bir bir Ankara’ya iniyor Önce eşi, sonra kendisi geldi
Liderlerin uçakları bir bir Ankara'ya iniyor! Önce eşi, sonra kendisi geldi
18:42
Atlı birlikler göz doldurdu, mest eden karşılamaya Beyaz Saray da kayıtsız kalamadı
Atlı birlikler göz doldurdu, mest eden karşılamaya Beyaz Saray da kayıtsız kalamadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.07.2026 20:08:24. #7.12#
SON DAKİKA: Diyarbakır'da Kaza: 2 Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.