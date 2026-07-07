Diyarbakır\'da Kaza: 2 Yaralı

DİYARBAKIR'ın Kayapınar ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı. Kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, akşam saatlerinde Kayapınar ilçesi Talaytepe Mahallesi Memursen Bulvarı'nda meydana geldi. Sürücülerinin isimleri ve plakaları öğrenilemeyen iki otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobillerden biri savrularak elektrik direğine çarptı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 2 sürücü, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.