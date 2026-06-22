Diyarbakır'da Kaza: 6 Yaralı - Son Dakika
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Diyarbakır'da Kaza: 6 Yaralı

Diyarbakır\'da Kaza: 6 Yaralı
22.06.2026 12:03
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Diyarbakır'da otomobil ve hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.

DİYARBAKIR'da, otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada, 6 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde, Diyarbakır-Mardin Çevre Yolu'ndaki kırsal Toraman Mahallesi Kavşağı'nda meydana geldi. P.E. yönetimindeki 34 BYA 844 plakalı otomobil ile A.K. idaresindeki 34 GRM 390 plakalı hafif ticari araç kavşakta çarpıştı. Hafif ticari araç, yan yatarak yaklaşık 30 metre sürüklendi.

Kazada, sürücüler ve araçlardaki 4 kişi olmak üzere toplam 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla kaldırıldıkları Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

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