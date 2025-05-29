Diyarbakır\'da Kenevir Operasyonu

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, Diyarbakır'ın Lice ve Hani ilçelerinde 3 milyon 476 bin kök kenevir ve skunk ele geçirildiğini, 7 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Diyarbakır'ın Lice ve Hani ilçelerinde jandarma tarafından düzenlenen narkotik operasyonunu sosyal medya hesabından paylaştı. Buna göre; 61 operasyonel tim ve 645 personelin katılımıyla düzenlenen, uzaktan algılama sistemlerinin kullanıldığı operasyonda, 70 ton toz esrar elde edilebilecek 3 milyon 476 bin kök kenevir ve skunk ele geçirildi, 7 şüpheli gözaltına alındı.