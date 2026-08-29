Diyarbakır'da Kırsalda Yangın - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Diyarbakır'da Kırsalda Yangın

Diyarbakır\'da Kırsalda Yangın
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Silvan'da çıkan örtü yangınına itfaiye ve vatandaşlar müdahale ediyor. Yerleşim yerlerine sıçramadı.

DİYARBAKIR'ın Silvan ilçesi kırsalında örtü yangını çıktı. Yangının yerleşim yerlerine sıçramaması için ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Silvan ilçesi kırsalındaki henüz belirlenemeyen nedenle örtü yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangın söndürme çalışmalarına ekiplerin yanı sıra vatandaşlar da destek veriyor. Yangının yerleşim yerlerine yayılmasını önlemek amacıyla karadan müdahale sürerken, İl Jandarma Komutanlığı'na ait helikopterle de havadan müdahale ediyor.

Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: DHA

Diyarbakır, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da Kırsalda Yangın - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Canını zor kurtaran kadına bir darbede ev sahibinden Canını zor kurtaran kadına bir darbede ev sahibinden
3 kardeşin sır ölümünde yeni bulgular 3 kardeşin sır ölümünde yeni bulgular
Belinay’dan “veda“ gibi“ şiir 3 kardeşin ölümünün ardından babadan dikkat çeken talep Belinay'dan "veda" gibi" şiir! 3 kardeşin ölümünün ardından babadan dikkat çeken talep
Üç yıldır aranıyordu ’Ponzi Mine’ için yolun sonu Üç yıldır aranıyordu! 'Ponzi Mine' için yolun sonu
“Kılıçdaroğlu baba ne yapıyor“ sorusunu Özgür Özel’den bomba yanıt "Kılıçdaroğlu baba ne yapıyor?" sorusunu Özgür Özel'den bomba yanıt
Galatasaray taraftarından Dursun Özbek’e hayatının şoku Galatasaray taraftarından Dursun Özbek'e hayatının şoku

15:54
Özgür Özel, seçim vaadini ağzından kaçırdı: Söylemeyecektim
Özgür Özel, seçim vaadini ağzından kaçırdı: Söylemeyecektim
15:50
Galatasaray’ın yeni transferi Rafael Leao, İstanbul’da
Galatasaray'ın yeni transferi Rafael Leao, İstanbul'da
15:07
Muğla’da başlayan orman yangını Antalya’ya sıçradı Bazı evler alevlere teslim
Muğla'da başlayan orman yangını Antalya'ya sıçradı! Bazı evler alevlere teslim
15:02
Ceyda Düvenci evlendi İşte sürpriz nikahtan ilk kareler
Ceyda Düvenci evlendi! İşte sürpriz nikahtan ilk kareler
14:56
Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin tarihi belli oldu
Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin tarihi belli oldu
12:12
10 milyar liralık Hazine taşınmazı vurgununda 10 tutuklama
10 milyar liralık Hazine taşınmazı vurgununda 10 tutuklama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.08.2026 16:20:56. #7.13#
SON DAKİKA: Diyarbakır'da Kırsalda Yangın - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement