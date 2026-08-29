Diyarbakır\'da Kırsalda Yangın

DİYARBAKIR'ın Silvan ilçesi kırsalında örtü yangını çıktı. Yangının yerleşim yerlerine sıçramaması için ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Silvan ilçesi kırsalındaki henüz belirlenemeyen nedenle örtü yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangın söndürme çalışmalarına ekiplerin yanı sıra vatandaşlar da destek veriyor. Yangının yerleşim yerlerine yayılmasını önlemek amacıyla karadan müdahale sürerken, İl Jandarma Komutanlığı'na ait helikopterle de havadan müdahale ediyor.

Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.