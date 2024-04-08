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Diyarbakır'da sağanak yağış

DİYARBAKIR - Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü'nün ardından Diyarbakır'da kısa süreli sağanak yağış etkili oldu.

Diyarbakır'da öğle saatlerinde başlayan sağanak yağış, kısa süreli etkili oldu. Sürücüler ve vatandaşlar trafikte zor anlar yaşadı. Gök gürültülü sağanak yağış yerini daha sonra güneşli havaya bıraktı.

Dün, Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre; yağışların, pazar günü öğle saatlerinden itibaren Diyarbakır kuzeydoğusu, Mardin'in doğusu, Batman, Siirt ve Şırnak'ın çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiği bildirilmişti.

Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, dik ve eğimli yamaçlarda kar erimesine bağlı heyelan ve çığ tehlikesi, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması yönünde uyarı yapılmıştı.