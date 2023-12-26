Diyarbakır\'da köpeğe çarpmamak için manevra yapan araç devrildi, 5 kişi yaralandı

DİYARBAKIR'da, sürücüsünün köpeğe çarpmamak için manevra yaptığı otomobilin kontrolden çıkarak yol kenarına devrildiği kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Diyarbakır- Bismil karayolunda meydana geldi. 34 DJV 761 plakalı otomobilin sürücüsü A.A., önüne çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yaptı. Manevra sonucu sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiği otomobil, yol kenarına devrildi. Kazada sürücü ile otomobildeki Z.E., M.A.A. ile ismi öğrenilemeyen 2 kişi yaralanırken, ihbarla bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak, tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.