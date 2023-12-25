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Diyarbakır'da kum ocağı inşaatında istinat duvarı çöktü - Son Dakika
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Diyarbakır'da kum ocağı inşaatında istinat duvarı çöktü

Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde bir kum ocağının inşası için yürütülen çalışma sırasında çöken istinat duvarının altında kalan 2 işçiden 1'i kurtarıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi ve kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Diyarbakır\'da kum ocağı inşaatında istinat duvarı çöktü
25.12.2023 - 16:35,  Güncelleme: 16:36
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Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde bir kum ocağının inşası için yürütülen çalışma sırasında çöken istinat duvarının altında kalan 2 işçiden 1'i kurtarıldı.

Merkez Yenişehir ilçesinin Güzelköy Mahallesi'nde, Dicle Nehri kenarında bir kum ocağının inşası için örülen istinat duvarı henüz belirlenemeyen nedenle çöktü.

Kuzen oldukları öğrenilen 2 işçi enkazın altında kaldı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sıkıştığı yerden çıkarılan A.G. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Duvarın altında kalan diğer işçinin kurtarılması için ekiplerin çalışması sürüyor.

Kaynak: AA
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