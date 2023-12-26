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Diyarbakır'da Kum Ocağı İnşaatında İstinat Duvarı Çöktü - Son Dakika
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Diyarbakır'da Kum Ocağı İnşaatında İstinat Duvarı Çöktü

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde bulunan bir kum ocağı inşaatında beton istinat duvarı çöktü. İşçilerden Ahmet Güngör yaralı olarak kurtarılırken, kuzeni Abdullah Güngör'ün ise çıkarılması için çalışmalar sürüyor. İşçilerin duvarın çökeceğini fark ettiği ve kaçarken Abdullah Güngör'ün ayağının takılıp düştüğü belirtildi.

26.12.2023 - 10:26,
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DİYARBAKIR'da, kum ocağı inşaatının beton istinat duvarı, 2 işçinin üzerine çöktü. İşçilerden Ahmet Güngör yaralı kurtarılırken, kuzeni Abdullah Güngör'ün (35) çıkarılması için iş makineleriyle çalışma sürüyor.

Olay, öğleden sonra Yenişehir ilçesi kırsal Güzelköy Mahallesi'nde meydana geldi. Yapımı süren kum ocağının 9 metre yüksekliğinde ve 1 metre kalınlığındaki beton istinat duvarı, çalışmada çöktü. Bu sırada çalışma yapan 5 işçiden Ahmet ve Abdullah Güngör, göçük altında kaldı, 3 işçi ise son anda kurtuldu. İhbarla olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

DUVARIN ÇÖKECEĞİNİ FARK EDİP, KAÇARKEN DÜŞMÜŞ

Ahmet Güngör, çevredekilerin yardımıyla kurtarılırken, kuzeni Abdullah Güngör'ün çıkarılması için iş makineleriyle çalışma başlatıldı. Olay yerine gelen Abdullah Güngör'ün yakınları, fenalık geçirdi. Çalışmalar, 50 kişilik kurtarma ekibi ve 2 iş makinesiyle sürüyor. Öte yandan, işçilerin duvarın çökeceğini fark ettiği ve kaçarken Abdullah Güngör'ün ayağının takılıp düştüğü öğrenildi. (DHA)

Diyarbakır\'da Kum Ocağı İnşaatında İstinat Duvarı Çöktü
Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Diyarbakır'da Kum Ocağı İnşaatında İstinat Duvarı Çöktü - Son Dakika
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