Diyarbakır'da Kur'an-ı Kerim Yarışması

31.03.2026 19:38
Diyarbakır'da "Genç Nida Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması" bölge finali yapıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü bünyesinde Öğretmenevi Konferans Salonu'nda düzenlenen bölge finaline Diyarbakır, Batman, Bingöl, Bitlis, Elazığ, Hakkari, Mardin, Muş, Siirt, Şırnak, Tunceli ve Van'dan ortaokul ve lise düzeyinde 24 yarışmacı katıldı.

Programda İstiklal Marşı okundu, ardından İmam Hatip Liseleri tanıtım videosu gösterildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Salih Sadoğlu, yarışmaya ev sahipliği yapmanın onurunu yaşadıklarını söyledi.

Okullarda başlayan ve ilçelerden il birinciliğine yükselen öğrencilerin bölge finaline isimlerini yazdırdığını belirten Sadoğlu, "Bölge finalinin akabinde burada dereceye girecek öğrencilerimiz Türkiye finaline gidecek. Okullarını ve illerini en iyi şekilde temsil edecekler. Bu yarışmanın kaybedeni yok çünkü buradaki öğrencilerimiz Kur'an-ı Kerim ile iştigal ediyor. Kur'an ile uğraşanın da hiçbir zaman kaybı olmaz." dedi.

Sadoğlu, final programının düzenlemesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Din Öğretimi Genel Müdürlüğü temsilcisi Hale Karabulut da Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğünce düzenlenen birçok yarışma olduğunu ve bu yarışmaların uzun yıllardır tertip edildiğini ifade etti.

Karabulut, "Öğrencilerimizin sadece akademik olarak başarılı olmasını değil, aynı zamanda madde ve mana bütünlüğü anlamında kendilerini yetiştirebilmeleri için elimizden geleni yapıyoruz. Onlar da bizi mahcup etmiyorlar" diye konuştu.

İl Milli Eğitim Şube Müdürü Muhammed Said Yağız ise yarışmanın detaylarını aktardı.

Konuşmaların ardından lise ve ortaokul düzeyindeki öğrenciler Kur'an-ı Kerim'i güzel okumak için ter döktü.

Yarışmada, ortaokul kategorisinde Bingöl Turgut Özal İmam Hatip Ortaokulundan Hiranur Kalan birinci, Batman Abdulcelil Candan Anadolu İmam Hatip Ortaokulundan Şam El Osman ikinci, Şırnak Prof. Dr. Fuat Sezgin İmam Hatip Ortaokulundan Elif Dua Atak üçüncü oldu.

Liseler kategorisinde ise Diyarbakır Şehit Halit Gülser Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinden Zinnur Bozkurt birinci, Van Edremit Necmettin Erbakan Anadolu İmam Hatip Lisesinden Eylül Sabra ikinci, Elazığ Cumhuriyet Anadolu İmam Hatip Lisesinden Ebrar Genç üçüncü oldu.

Programda, dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi, katılımcı öğrencilere çeşitli hediyeleri verildi.

Kaynak: AA

