Diyarbakır'da Kuyumcuda Silahlı Soygun
Diyarbakır'da Kuyumcuda Silahlı Soygun

27.03.2026 14:21
Sur ilçesindeki kuyumcuda silahlı 2 şüpheli, altınları gasbederek kaçtı. Polis soruşturma başlattı.

Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde bir kuyumcudan silah zoruyla altın gasbetmeleri güvenlik kamerasınca görüntülenen 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Melikahmet Mahallesi Melikahmet Caddesi'nde Vasıf Arslan'a ait bir kuyumcuya silahlı ve yüzleri maskeli 2 şüpheli girdi.

Silah doğrultarak iş yeri sahibini kasadan ve vitrinden uzaklaştırmak isteyen şüpheliler ile Arslan arasında arbede yaşandı.

Arbede sırasında bir şüpheli vitrindeki 5 tabladaki altın yüzükleri ve 2 kolyeyi çaldı. Arslan'ın çabasına rağmen şüpheliler olay yerinden kaçtı.

O anlar iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekiplerince, soygunun ardından kaçan zanlıların yakalanması için çalışma başlatıldı.

Güvenlik kamerası görüntülerinde, kuyumcuya giren şüphelilerin, iş yeri sahibi Arslan'a silah doğrultması, Arslan ile şüpheliler arasında yaşanan arbede, bir şüphelinin vitrindeki altınları aldığı sırada Arslan'ın önlemeye çalışması ve şüphelilerin olay yerinden kaçması yer alıyor.

"Yaklaşık 1 kilogram altın aldılar"

İş yeri sahibi Arslan AA muhabirine, saat 08.00 civarı iş yerine geldiğini, altınları vitrine dizmeye çalışırken yüzleri maskeli ve silahlı 2 kişinin iş yerine girdiğini, kendisinden ellerini havaya kaldırmasını istediklerini söyledi.

Şüphelilere, altınların bulunduğu vitrine yönelmeye çalıştıkları esnada müdahalede bulunduğunu anlatan Arslan, o esnada aralarında arbede yaşandığını belirtti.

Arslan, şunları kaydetti:

"Daha önce iş yerimin kapısını kilitleyerek altınları vitrine diziyordum. Bir kadın sürücüye yardıma gittim. Geri geldiğimde bu sefer iş yerimin kapısını kapatmayı unutmuşum. İçeri maskeli ellerinde silah olan kişiler girdi. 'Oğlum hayırdır, ne yapıyorsunuz?' dedim. Bana bağırarak, 'yere yat' dediler. Boğuşmaya başladık, ellerindeki silahı da aldım. İki üç sefer de birinin omuzuna silahla vurdum. Tekrar ikisi birden bana saldırdı ve beni etkisiz hale getirdiler, silahı elimden geri aldılar. Ondan sonra silahlı olan diğerine çantayı alıp vitrine gitmesini söyledi. O arbede esnasında 2-3 kez emniyet butonuna bastım. Elinde silah olan şüpheliyle boğuşurken, diğeri vitrindeki altınları almaya çalışıyordu. Vitrine doğru gittim, engellemeye çalıştım, mücadele ettim. Şüpheliler daha sonra yaklaşık 1 kilogram altın alıp kaçtılar. Kaçarken de silah sıktılar."

Kaynak: AA

