Diyarbakır\'da lise öğrencilerinin çektiği fotoğraflardan oluşan sergi açıldı

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Diyarbakır'da lise öğrencilerinin çektiği fotoğraflardan oluşan "Kadrajımda Engel Yok" fotoğraf sergisi ziyarete açıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen ve Diyarbakır Sinema Ofisi'nin sponsor olduğu "Kadrajımda Engel Yok SADA Projesi" kapsamında 11 öğrenci 5 hafta boyunca temel fotoğrafçılık ile hikaye ve senaryo yazma eğitimi aldı.

Öğrenciler, proje koordinatörü Büşra Baran eşliğinde görme engelli çocukların hayallerini yazarak fotoğraf senaryosu haline getirdi ve hayalleri canlandırarak fotoğrafladı.

"Genç Yeryüzü Doktorları"nın destekleriyle Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde 11 fotoğrafın yer aldığı serginin açılışı yapıldı.

Ziyaretçiler, sergideki fotoğrafları inceledi.

Kayapınar Kız İmam Hatip Lisesi Müdürü Yıldız Özateş, yaptığı açıklamada, serginin açılışından dolayı öğrencilerin çok heyecanlı olduğunu söyledi.

Sergide yer alan görme engelli öğrencilerin hayallerinin yazıldığı hikayelerin ziyaretçileri etkilediğini ifade eden Özateş, "Birçok ziyaretçi görmenin ne kadar büyük bir nimet olduğunu bu sergi ile bir kez daha hatırladı. Projenin amacına ulaşmasını görmek bizi gururlandırdı. Fotoğrafların daha geniş kitlelere ulaşması için hastane ve okullarda sergilemeye devam edeceğiz." dedi.

Özateş, projeye katkı sunan herkese teşekkür etti.