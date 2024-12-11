Diyarbakır\'da Maarif Modeli Tanıtımı

Diyarbakır'da Adnan Menderes Anadolu Lisesi'nde Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli tanıtım köşesi oluşturuldu.
Merkez Kayapınar ilçesindeki Adnan Menderes Anadolu Lisesi'nde Milli Eğitim Bakanlığınca "Köklerden Geleceğe" sloganıyla başlatılan "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli"nin daha iyi tanınması ve anlaşılmasını sağlamak amacıyla çalışma başlatıldı.
Bu kapsamda, okul koridorunda tanıtım köşesi oluşturuldu.
Tanıtım köşesinin öğrencilere ve ziyaretçilere açık olduğu bildirildi.
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