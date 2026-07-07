Diyarbakır'da marangoz atölyesinde yangın - Son Dakika
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Diyarbakır'da marangoz atölyesinde yangın

07.07.2026 18:41
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Kayapınar ilçesindeki yangının kask kamerası görüntüleri yayımlandı; inceleme devam ediyor.

YANGIN KASK KAMERASINDA

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde marangoz atölyesinde çıkan, 2 kişinin dumandan etkilendiği yangının kask kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde ekiplerin yangına müdahale anları ve alevlerin söndürüldüğü anlar yer aldı.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için başlatılan inceleme sürüyor.

Gıyasettin TETİK/DİYARBAKIR,

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Diyarbakır'da marangoz atölyesinde yangın - Son Dakika

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SON DAKİKA: Diyarbakır'da marangoz atölyesinde yangın - Son Dakika
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