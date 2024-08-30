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Diyarbakır'da meşe yaprağında dev etçil çekirge görüntülendi

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde meşe ağacı yaprağında dev etçil çekirge görüntülendi.

Silvan ilçesi Kayadere köyünde vatandaş, meşe ağacının yaprağında dev etçil çekirge fark etti. Çekirge, cep telefonu ile görüntülendi.

Boyları 20 santimetreye kadar ulaşabilen bu tür, özellikle geceleri avlanan etçil çekirge olarak biliniyor.