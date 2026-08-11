Diyarbakır'da Mesleki Eğitim Fırsatı

Diyarbakır'da Mesleki Eğitim Merkezlerinde (MESEM) teorik bilgilerle donatılan öğrenciler, farklı sektörlerde hizmet veren işletmelerde katıldıkları staj programlarıyla hem mesleğin inceliklerini öğreniyor hem de gelir elde ediyor.

Kentte 4'ü bağımsız, 51'i meslek liselerinin bünyesinde bulunan MESEM'lerde, elektrik-elektronik, motorlu araçlar, kaynakçılık, kuyumculuk, mobilya, pasta ve tatlı yapımı başta olmak üzere 47 meslek dalına yönelik açılan bölümlerde 6 bin 600 öğrenci 4 yıl boyunca haftada 1 gün okulda teorik eğitim alıyor.

Öğrenciler haftanın 4 günü ise organize sanayi bölgeleri ve küçük sanayi sitelerindeki işletmelerde, atölyelerde ve iş yerlerinde katıldıkları staj programlarında uygulamalı eğitim görerek geleceğe hazırlanıyor.

"Okullarımıza rağbet çok iyi durumda"

Yenişehir Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü Ali Soğuk, AA muhabirine, görevli olduğu merkezde 1226 öğrencinin eğitim gördüğünü söyledi.

MESEM'de eğitimlerini tamamlayan öğrencilere kalfalık ve ustalık belgelerinin yanı sıra meslek lisesi diplomasının da verildiğini ifade eden Soğuk, öğrencilerin mezuniyet aşamasında tam donanımlı hale geldiğini belirtti.

Bu merkezlerden mezun olan bazı öğrencilerin staj gördükleri işletmelerde çalışmaya başladığını, bazılarının da kendi işlerini kurduğunu anlatan Soğuk, şunları kaydetti:

"Okullarımızda mezun olan çocukların istihdamı yüzde 90-95 civarında. Genelde bizde okuyan çocukların tamamı bir işletmede zaten çalışıyor. Okullarımıza rağbet çok iyi durumda. İşletmeler tarafından 9'uncu, 10'uncu ve 11'inci sınıflarda eğitim gören öğrencilere asgari ücretin en az yüzde 30'u, 12. sınıfta da asgari ücretin yüzde 50'sinden az olmamak kaydıyla ücret verilmektedir. Bu çocuklarımız istedikleri takdirde çalıştıkları iş yerlerinde yılda bir ay ücretli, bir ay da ücretsiz olmak üzere 2 ay izin kullanabilmekte. Çocuklar bir yandan yılın 12 ayı mesleklerini öğrenirken bir yandan da ailelerine katkı sağlıyorlar."

Meslek sahibi olmak isteyen bütün gençleri merkezlerine beklediklerini kaydeden Soğuk, "Geleceğin ustalarını okul sıralarında yetiştirip sanayimizin hizmetine sunuyoruz." ifadesini kullandı.

"Kendi iş yerimi kurmak istiyorum"

Burhanettin Yıldız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesinde kurulan MESEM'de elektrik-elektronik bölümünde 11. sınıf öğrencisi Civan Akyüz, meslek lisesini seçtiği için çok memnun olduğunu söyledi.

3. Sanayi Sitesi'nde oto tamiri yapan iş yerinde mesleğin tüm inceliklerini ustalarından öğrendiğini belirten Akyüz, "Bir doktor nasıl hastasını muayene ediyorsa biz de aracın kontrollerini yapıyor ve arızayı tespit ettikten sonra onarmaya başlıyoruz. Hedefim iyi bir usta olmak, kendi iş yerimi kurmak. Bu iş yeri bize böyle bir imkan sağladığı için çok şanslıyız." dedi.

Staj yaptığı iş yerinde usta olarak çalışıyor

Kayapınar Mesleki Eğitim Merkezi elektronik bölümünden 2 yıl önce mezun olan Şahin Akyüz de mesleğini severek yaptığını belirtti.

Akyüz, şunları söyledi:

"2024'te mezun oldum, staj yaptığım iş yerinde şu an ustayım. İşi diğer stajyer kardeşlerimize de öğretiyoruz. Meslek okullarından stajyer kabul edip onların deneyimli birer eleman veya usta olmalarına imkan sağlamak istiyoruz."

"Mesleğin inceliklerini ustalarımdan öğreniyorum"

Yenişehir Mesleki Eğitim Merkezinde mobilya ve doğrama bölümünde okuyan 11. sınıf öğrencisi Yasin Yavuz, iş yerinde bulunan bant ve ebatlama makinelerinde mobilya ve doğrama yapmayı öğrendiğini söyledi.

Yavuz, "İlerleyen zamanlarda belgemi alıp, iş yerimi açmak istiyorum. Bu iş yerinde mesleğin bütün inceliklerini ustalarımdan öğreniyorum. Burada, vestiyer, mutfak dolabı ve giysi dolabı gibi mobilya işlerini yapıyoruz." diye konuştu.

Yenişehir Mesleki Eğitim Merkezinde pasta ve tatlı yapımı bölümünde okuyan 11. sınıf öğrencisi Muhammet Sait Ayüz ise okulda edindiği bilgileri iş yerinde uygulamalı olarak gördüğünü ifade etti.

"İş yeri açan çıraklarımız da var"

3. Sanayi Sitesi'nde oto tamir dükkanı bulunan Muzaffer Yıldız (50), iş yerinde çalışan 30 kişiden 11'inin MESEM öğrencisi olduğunu kaydetti.

Farklı okullardan stajyer kabul edip, yetiştirdiklerini belirten Yıldız, "Stajlarını bitirdikten sonra burada çalışmaya devam ediyorlar. Burada usta oluyorlar. Ayrılıp iş yeri açan çıraklarımız da var. Onları meslek sahibi yapmaya çalışıyoruz." dedi.