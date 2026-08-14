Diyarbakır'da Minibüs-Traktör Kazası: 2 Ölü, 6 Yaralı
Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde minibüs, traktöre çarptı; kazada 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.
Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde minibüsün traktöre arkadan çarptığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.
I.U. idaresindeki 47 AAP 392 plakalı minibüs, Mardin-Diyarbakır kara yolunda Çınar'ın kırsal Beşpınar Mahallesi mevkisinde N.B. yönetimindeki 21 EB 189 plakalı traktöre arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle minibüs devrildi.
Kazada, 2 kişi yaşamını yitirdi, 6 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.
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