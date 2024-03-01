Diyarbakır'da minik öğrencilerin 'girişimcilik' çalışmaları - Son Dakika
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Diyarbakır'da minik öğrencilerin 'girişimcilik' çalışmaları

Diyarbakır'da Final Okulu öğrencileri, yaptıkları ürünleri 'girişimcilik' etkinliğinde açtıkları stantlarda satarak sosyal becerilerini ortaya koydu. Merkez Kayapınar ilesinde bini aşkın öğrencisi bulunan Final Okulu'nda öğrenciler, yaptıkları toka, el işi ve yiyecekleri açtıkları stantlarda sattı. Keyifli bir gün geçiren öğrenciler, adeta pazarcılar gibi girişimcilik dersleri çerçevesinde sosyal berecilerini ortaya koydu.

01.03.2024 22:56  Güncelleme: 22:56
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Diyarbakır'da minik öğrencilerin 'girişimcilik' çalışmaları

Yapılan ürünler açılan tezgahlarda satıldı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da Final Okulu öğrencileri, yaptıkları ürünleri "girişimcilik" etkinliğinde açtıkları stantlarda satarak sosyal becerilerini ortaya koydu.

Merkez Kayapınar ilesinde bini aşkın öğrencisi bulunan Final Okulu'nda öğrenciler, yaptıkları toka, el işi ve yiyecekleri açtıkları stantlarda sattı.

Keyifli bir gün geçiren öğrenciler, adeta pazarcılar gibi girişimcilik dersleri çerçevesinde sosyal berecilerini ortaya koydu.

Final Okulları Anaokulu - İlkokulu Müdiresi Özge Cengiz, Final Okulları olarak hem sınav hem yaşam başarısı mottosu ile çıktıkları bu yolda, kendilerine özgü girişimcilik derslerini ilkokuldan lise kademesine kadar vermekte olduklarını söyledi.

Girişimcilik dersleri ile öğrencilerin kendilerini ifade edebilme, özgün ürünler ortaya koyma, fırsat oluşturma ve değerlendirme gibi birçok becerisini geliştirmeyi hedeflemekte olduklarını belirten Cengiz, kendilerine ait bu müfredatla aynı zamanda öğrencilerin bu yönünü geliştirirken onların risk alabilme gibi girişimcilik yanlarını geliştirmeyi hedeflemekte olduklarını dile getirdi.

"Aslında böylelikle de sosyal becerilerinin gelişmesine katkı sağlıyoruz" diyen Cengiz, "Bugünkü etkinliğimizde onlarından mutfağından çıkan, ürettikleri ürünleri burada arkadaşlarına tezgahlar kurup satmalarını hedefledik. Aslında bu proje ile öğrencilerimizin girişimcilik yanlarını cesaretlendirmiş olduk" dedi.

Öğrencilerden İnci Ulusoy, etkilendiğini, arkadaşlarının yaptığı patlamış mısırları aldığını söyledi.

Sultan Sıla Koca ise, girişimcilik etkinliği yaptıklarını dile getirerek, "Toka, mısır, çiğköfte, bunları daha sonra velilere, öğrencilere ve öğretmenlerimize sattık. İlk girişimcilik etkinliğimdi, eğlenceli geçti" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

Diyarbakır, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da minik öğrencilerin 'girişimcilik' çalışmaları - Son Dakika

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