Diyarbakır'da Motosiklet Hırsızlığı Güvenlik Kamerasına Yansıdı

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DİYARBAKIR'da site bahçesine gelen 2 kişi, park halindeki motosikleti çaldı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kayapınar ilçesi Musa Anter Caddesi'nde bulunan bir sitenin bahçesine sabah saatlerinde gelen 2 kişi, park halindeki Mehmet Sait Athan'a ait 21 ADY 780 plakalı motosikleti direksiyon kilidini kırarak çaldı. Hırsızlık anı, sitenin güvelik kamerasına yansıdı. Motosikletinin yerinde olmadığını fark eden Athan, şüpheliler hakkında şikayetçi oldu. Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.