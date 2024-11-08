Diyarbakır'da Narin Güran cinayeti davası - Son Dakika
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Diyarbakır'da Narin Güran cinayeti davası

Mahkemede gizli tanık bilgisi olmadığı belirtildi, R.A. tanıklıktan vazgeçti, Hediye Güran ifade verdi.

08.11.2024 19:29
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'GİZLİ TANIK BİLGİSİ YOK'

Diyarbakır'da Narin Güran cinayetine ilişkin dün başlayan ilk duruşma, bugün de devam etti. Duruşma, verilen 2 saatlik aranın ardından 16.00'da kaldığı yerden devam etti. Mahkeme Başkanı Ramazan Dündar, sosyal medyada ve bazı haber sitelerinde yayınlanan 'Gizli tanık' iddialarıyla ilgili, 'Bana gelen bir bilgi yok. Mahkememizde öyle bir şey yok' dedi.

R.A., TANIKLIKTAN VAZGEÇTİ

Duruşmada, Salim Güran'ın yanındaki işçisi R.A., dinlenmek istendi. R.A., tanıklık yapmayacağını söyledi. Mahkeme Başkanı Ramazan Dündar, "Tanık R.A. hakkında benzer iddialardan dolayı söz konusu dosyada tutukludur. CMK 48'inci maddeye göre, tanıklıktan vazgeçtiğini bildirir. Biz de CMK 48'inci maddeye göre, onun tanıklıktan vazgeçtiğini kabul ettik" dedi.

TUTUKLU TANIK HEDİYE GÜRAN: KİMSEDEN ŞÜPHELİ BİR HAREKET GÖRMEDİM

Duruşmada, tutuklu tanık Hediye Güran'ın ifade işlemleri başladı. İfadesinde olay gününü anlatan Hediye Güran, "Sabah geldim, kapıyı E. açtı. Kıyafetleri bırakıp gittim. Kimseyi görmedim. İkinci kez 15.40 gibi geldim. Kapıyı kim açtı hatırlamıyorum. Patika yolundan geldim. Herhangi bir şey görmedim. Evden içeri girdiğimde, Enes içeride uyuyordu. İki aydır evde yoktu. Bir süre sonra uyandı. 'Hoş geldin' dedim. Ben Yüksellerin evinden giderken, Enes geliyordu. İlk gittiğimde Muhammed evdeydi. Evde sohbet ettik Yüksel ile. 15.00 gibi eve geldim. Orada uzun süre oturdum. Ben oradayken Salim gelmedi eve. Ben oradayken Enes'i biri aradı. Ne konuştuğunu bilmiyorum. Ben Enes'in dışarı çıktığını görmedim. Narin'in kaybolmasından dolayı kimseden şüpheli bir hareket görmedim" dedi.

Emrah KIZIL- Mesut BUDRAÇ- Gıyasettin TETİK- Selim KAYA- Seyfettin EKEN/ DİYARBAKIR,

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Diyarbakır'da Narin Güran cinayeti davası - Son Dakika

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