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Diyarbakır'da Narin Güran Cinayeti Davasında Yeni Gelişmeler

Diyarbakır\'da Narin Güran Cinayeti Davasında Yeni Gelişmeler

Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cesedi bulunan Narin Güran cinayetiyle ilgili dava dosyasına güvenlik kamerası görüntüleri eklendi. İddianamede, Narin'in amcası ve ailesinin yanı sıra, cesedi dere yatağına taşıdığı itiraf eden komşuları da yer alıyor. Davanın ilk duruşması 7 Kasım'da yapıldı.

29.11.2024 12:57  Güncelleme: 13:04
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DİYARBAKIR'da Narin Güran (8) cinayetine ilişkin dava dosyasına, 21 Ağustos günü köylülerin ve ailesinin aramaya başladıkları anlara ait güvenlik kamerası görüntüleri de girdi. Görüntülerin birinde saat 20.02'den itibaren okul civarında bir kalabalık oluşup dağıldıktan sonra okulun yan tarafındaki tarlalardan gelerek saat 20.37'de kamera açısına giren 16-17 yaşlarındaki 2 erkek çocuktan birinin, Narin bulunamadığı için iki elini dizine vurarak, kendini yere attığı, diğer çocuğun onu kolundan tutup kaldırdıktan sonra caminin olduğu yöne doğru gittikleri yer aldı.

Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolduktan sonra arama çalışmalarının 19'uncu gününde dere yatağında çuvalda, üstü 30, 25 ve 20 kilo ağırlığındaki 3 taşla kapatılıp, çalılıklarla gizlenmiş cansız bedeni bulunan Narin Güran cinayetine ilişkin soruşturma kapsamında tutuklu 12 şüpheliden 4'ü hakkında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iddianame hazırlandı. İddianamede, aracında Narin'e ait DNA ve kıl örneği bulunan amcası Salim Güran, annesi Yüksel Güran ve ağabeyi Enes Güran ile gözaltına alındıktan sonra cesedi dere yatağına taşıdığını itiraf eden komşuları Nevzat Bahtiyar'ın HTS ve baz istasyonu kayıtlarına göre; olay anında aynı evde olduğunun tespit edildiği belirtilerek, 'İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. Davanın ilk duruşması, 7 Kasım'da 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. 3 gün süren duruşma sonunda mahkeme heyeti, ara kararını açıklayarak, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verip, duruşmayı 26 Aralık'a erteledi.

KENDİNİ YERE ATTI

Köylülerin ve ailesinin 21 Ağustos'ta Narin'i aramaya başladığı saatlerde, okulun güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri de dava dosyasına girdi. Görüntülerde, saat 20.02'den itibaren okul civarında bir kalabalık oluştuğu, kalabalık dağıldıktan sonra okulun yan tarafındaki tarlalardan gelerek saat 20.37'de kamera açısına giren 16-17 yaşlarındaki 2 erkek çocuktan birinin Narin bulunamadığı için iki elini dizine vurarak, kendini yere attığı görülüyor. Bir süre sonra diğer çocuk, onu kolundan tutup kaldırdıktan sonra, beraber caminin olduğu yöne doğru gidiyorlar. Ardından saat 21.00 sıralarında kalabalığının büyüdüğü görülüyor.

Haber ve Kamera: Emrah KIZIL-Gıyasettin TETİK/DİYARBAKIR

Kaynak: DHA

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