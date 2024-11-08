Diyarbakır'da Narin Güran Davası Devam Ediyor - Son Dakika
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Diyarbakır'da Narin Güran Davası Devam Ediyor

8 yaşındaki Narin Güran'ın cinayetiyle ilgili 4 sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapsi isteniyor.

08.11.2024 11:17
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Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin 4 tutuklu sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanmasına devam ediliyor.

Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dün görülmeye başlayan davanın duruşmasının 2. gününde tutuklu sanıklar, Diyarbakır Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nden cezaevi nakil araçlarıyla geniş güvenlik önlemi alınarak Diyarbakır Adliyesi'ne getirildi.

Duruşmaya katılanlar, adliye önü ve içerisinde 2 ayrı noktada yapılan aramadan sonra duruşma salonuna alındı.

Tutuklu sanıklar amca Salim, anne Yüksel ve ağabey Enes Güran ile Narin'in cansız bedenini Eğertutmaz Deresi'ne sakladığını soruşturma aşamasında itiraf eden Nevzat Bahtiyar ve avukatları duruşmada hazır bulundu. Duruşma kamerayla kayıt altına alınıyor.

Davada dün 4 tutuklu sanık ile müşteki baba Arif Güran ve tanık Nevzat Bahtiyar'ın eşinin beyanları alındı.

Davanın bugünkü duruşmasına tanıkların dinlenilmesiyle başlandı. Bugünkü duruşmada ilk olarak ağabey Baran Güran'ın ifadesi alındı.

Duruşma sırasında rahatsızlanan baba Arif Güran adliye önünde bekletilen ambulansa alındı.

Burada ilk müdahalesi yapılan Güran, hastaneye kaldırıldı.

Olay

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan Narin Güran'ın 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılmıştı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 23 şüpheliden aralarında amca Salim, anne Yüksel ve ağabey Enes Güran ile komşuları Nevzat Bahtiyar'ın da bulunduğu 12 kişi tutuklanmıştı.

Salim, Yüksel ve Enes Güran ile Nevzat Bahtiyar hakkında yürütülen soruşturma tamamlanmış, 4 sanık hakkında "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle hazırlanan iddianame, Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesince 23 Ekim'de kabul edilmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Diyarbakır'da Narin Güran Davası Devam Ediyor - Son Dakika

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