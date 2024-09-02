Diyarbakır'da Narkotik Operasyonları: 185 Gözaltı, 41 Tutuklama - Son Dakika
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Diyarbakır'da Narkotik Operasyonları: 185 Gözaltı, 41 Tutuklama

Diyarbakır'da narkotik suçlara yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 1 ton 457 kilogram skank ve çeşitli uyuşturucular ele geçirildi. 385 şüpheliden 185’i gözaltına alındı, 41’i ise 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan tutuklandı.

02.09.2024 16:16
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Diyarbakır'da narkotik suçlara yönelik operasyonlarda uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan 185 şüpheliden 41'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucunun önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Geçen ay gerçekleştirilen operasyonlarda, 1 ton 457 kilogram skank, 37 kilo 599 gram esrar ve türevleri, 6 kilo 583 gram eroin, 4 kilo 71 gram metamfetamin, 13 bin 313 sentetik ecza, 25 gram kokain, 15 bin 241 sentetik hap, 35 uyuşturucu hap, uzun namlulu tüfek, 5 uzun namlulu tüfek şarjörü, 4 ruhsatsız tabanca, 5 şarjör, 6 bin 733 çeşitli çaplarda fişek ve 4 hassas terazi ele geçirildi.

Operasyonlarda 385 şüpheli yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından 41 şüpheli sevk edildikleri adli makamlar tarafından "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Diyarbakır'da Narkotik Operasyonları: 185 Gözaltı, 41 Tutuklama - Son Dakika

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