Diyarbakır'da Öcalan'a Özgürlük Mitingi - Son Dakika
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Diyarbakır'da Öcalan'a Özgürlük Mitingi

28.06.2026 22:10
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DEM Parti öncülüğünde Diyarbakır'da Abdullah Öcalan için miting düzenlendi, sanatçılar konser verdi.

Haber: İsmet MİKAİLOĞULLARI

(DİYARBAKIR) - DEM Parti öncülüğünde Diyarbakır'daki İstasyon Meydanı'nda düzenlenen " Abdullah Öcalan'a özgürlük" mitingi sona erdi.

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) öncülüğünde dün Van ve Mersin'in ardından bugün Diyarbakır ve İstanbul'da terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'a "özgürlük" talebiyle miting düzenlendi.

Diyarbakır'daki İstasyon Meydanı'nda düzenlenen mitinge Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki çok sayıda kentten katılım sağlandı.

Demokratik Bölgeler Partisi Eş Genel Başkanı Çiğdem Kılıçgün Uçar ile Veysi Aktaş'ın konuşma yaptığı mitingde, sanatçılar Kadir Çat, Pınar Aydınlar ve Serhedo Kürtçe ve Türkçe şarkılar seslendirdi.

Mitingde terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'ın yaşamını yitiren Kadir İnanır için yazdığı mesaj okundu.

Miting konserin ardından son buldu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Diyarbakır'da Öcalan'a Özgürlük Mitingi - Son Dakika

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