Diyarbakır\'da öğrenciler kumbaralarındaki parayı Filistin\'e destek için bağışladı

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Diyarbakır'da bir lisenin öğrencileri kumbaralarında biriktirdikleri harçlıklarını Filistin'e destek için bağışladı.

Şehit Halit Gülser Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, "Çevreme Duyarlıyım Değerlerime Sahip Çıkıyorum Projesi" kapsamında bir ay boyunca kumbaralarında biriktirdikleri 30 bin lirayı, Filistin'e destek olmak için AFAD'ın hesabına yatırdı.

Öğrenciler, gönderdikleri paranın makbuzunu, AFAD İl Müdürü İlhami Çakmak'a teslim etti.