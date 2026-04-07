Diyarbakır'da Öğrencilere Ağız Sağlığı Taraması

07.04.2026 16:14
Diyarbakır'da ilkokul öğrencilerine yönelik ağız ve diş sağlığı taraması ve eğitim faaliyetleri devam ediyor.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ağız ve diş sağlığı hizmetleri kapsamında Eğil, Kocaköy ve Kayapınar ilçelerindeki okullarda öğrencilere yönelik tarama ve eğitim çalışmaları gerçekleştirildi.

Saha faaliyetleri kapsamında öğrencilerin ağız ve diş sağlığı kontrolleri yapılırken, tedavi ihtiyacı tespit edilen öğrenciler ilgili sağlık kuruluşlarına yönlendirildi.

Yılın ilk üç ayında yapılan çalışmalarda 1573 öğrenciye ağız ve diş sağlığı taraması yapıldı, 326 öğrenci tedavi için sağlık kuruluşlarına yönlendirildi. Aynı dönemde 4 bin 456 öğrenciye ağız ve diş sağlığı konusunda eğitim verildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Sağlık Müdürü Emre Asiltürk, çocuklarda ağız ve diş sağlığı bilincinin erken yaşta kazandırılmasının önemli olduğunu belirtti.

Yürütülen çalışmalarla öğrencilerin bilinçlendirilmesini hedeflediklerini aktaran Asiltürk, şunları kaydetti:

"Sağlık Hizmetleri Başkanlığımızın koordinasyonunda yürütülen bu çalışmalarla çocuklarımızın ağız ve diş sağlığı konusunda bilinçlenmesini sağlıyoruz. Erken yaşta kazanılan doğru alışkanlıklar, ilerleyen yıllarda daha sağlıklı bireylerin yetişmesine katkı sunmaktadır. Taramalar sayesinde ihtiyaç duyan öğrencilerimizi erken dönemde tespit ederek tedaviye yönlendiriyoruz."

Asiltürk, koruyucu sağlık hizmetleri kapsamında ağız ve diş sağlığına yönelik eğitim ve tarama faaliyetlerinin il genelinde planlı şekilde sürdürüleceğini bildirdi.

Kaynak: AA

Kamyon kasasına binip gittikleri yer herkesi şaşırttı Kamyon kasasına binip gittikleri yer herkesi şaşırttı
Trump: Tarihi bir operasyonla İran’dan pilotlarımızı kurtardık Trump: Tarihi bir operasyonla İran'dan pilotlarımızı kurtardık
Milan Skriniar bir döndü pir döndü Milan Skriniar bir döndü pir döndü
Milyonluk boşanma davasında imzalar atıldı: Sarıgül çifti anlaşmalı boşandı Milyonluk boşanma davasında imzalar atıldı: Sarıgül çifti anlaşmalı boşandı
Mauro Icardi Galatasaray’ı silip attı Mauro Icardi Galatasaray'ı silip attı
Muğla Büyükşehir Belediye Başkanının danışmanı cinsel taciz suçlamasıyla gözaltında Muğla Büyükşehir Belediye Başkanının danışmanı cinsel taciz suçlamasıyla gözaltında

16:52
İran’dan ABD’ye rest: Tüm diplomatik yollar kapandı
İran'dan ABD'ye rest: Tüm diplomatik yollar kapandı
16:48
Şampiyonlar Ligi’nde bu gece ortalık yanacak Arda Güler için son karar çıktı
Şampiyonlar Ligi'nde bu gece ortalık yanacak! Arda Güler için son karar çıktı
16:23
Öldürülen terörist daha önce gözaltına alınmış Karıştığı olay vahim
Öldürülen terörist daha önce gözaltına alınmış! Karıştığı olay vahim
16:08
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan konsolosluk saldırısına ilk yorum: Kalleş saldırıyı lanetliyorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan konsolosluk saldırısına ilk yorum: Kalleş saldırıyı lanetliyorum
16:05
Tarihi akaryakıt zammı kesinleşti Araç sahipleri elinizi çabuk tutun
Tarihi akaryakıt zammı kesinleşti! Araç sahipleri elinizi çabuk tutun
15:56
Trump “İran bu gece yok olacak“ dedi, Devrim Muhafızları’ndan aynı sertlikte yanıt geldi
Trump "İran bu gece yok olacak" dedi, Devrim Muhafızları'ndan aynı sertlikte yanıt geldi
