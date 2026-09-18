Diyarbakır\'da öğrencilere kırtasiye ve çanta desteği

Diyarbakır Vakıflar Bölge Müdürlüğü, öğrencilere kırtasiye ve çanta desteğinde bulundu.

Valilikten yapılan açıklaya göre, Vakıflar Bölge Müdürlüğünce Mustafa Efendi Bin Ahmed Vakfı'nın vakfiye şartları doğrultusunda, merkez Bağlar ilçesine bağlı kırsal Kırkıncık Mahallesi'ndeki Şehit Ahmet Atan İlkokulu ile kırsal Ağaçgeçit Mahallesi'ndeki Ağaçgeçidi İlkokulu'ndaki ana sınıfı ve ilkokul öğrencilerine okul çantası, kırtasiye malzemeleri ve yaş gruplarına uygun oyuncaklar hediye edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vakıflar Bölge Müdürü Hakan Demir, eğitime verilen desteğin toplumsal gelişimin en güçlü unsurlarından biri olduğunu belirtti.

Vakıf medeniyetinin temelinde insanı gözetmenin, ihtiyaç sahibine ulaşmanın ve toplumsal dayanışmayı güçlendirmenin yer aldığını ifade eden Demir, şunları kaydetti:

"Mustafa Efendi Bin Ahmed Vakfının hayır şartlarını yerine getirirken, çocuklarımızın eğitim hayatına katkı sunmayı da önemli bir sorumluluk olarak görüyoruz. Onların okula daha büyük bir heyecanla devam etmelerine vesile olabilmek bizim için son derece değerli. Çocukların geleceğine yapılan her katkı, toplumun yarınına yapılan yatırımdır."

Demir, vakıf kurucularının bıraktığı hayır mirasının yalnızca korunması gereken tarihi bir değer olmadığını, aynı zamanda topluma yön veren sosyal sorumluluk anlayışını taşıdığını belirtti.