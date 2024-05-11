Diyarbakır'da Öğrencilere Trafik Eğitimi Verildi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Diyarbakır'da Öğrencilere Trafik Eğitimi Verildi

Diyarbakır\'da Öğrencilere Trafik Eğitimi Verildi

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı tarafından Hani, Lice, Kulp ve Dicle ilçelerinde 1443 anaokulu ve ilkokul öğrencisine trafik eğitimi verildi. Eğitimde, yaya güvenliği, karşıdan karşıya geçme kuralları, güvenli yolculuk, trafik işaretleri ve levhaları, güvenli bisiklet kullanımı gibi konular ele alındı. Öğrenciler ayrıca mobil trafik eğitim aracıyla uygulamalı sürüş gerçekleştirdi ve eğitim sonunda çeşitli hediyeler aldılar.

11.05.2024 10:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır'da İl Jandarma Komutanlığı tarafından öğrencilere trafik eğitimi verildi.

"Karayolları Trafik Güvenliği Eylem Planı ve 2024 Yılı Trafik Haftası" çerçevesinde Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Hani, Lice, Kulp, ve Dicle ilçesinde 1443 anaokulu ve ilkokul öğrencisine trafik eğitimi verildi.

Eğitim ile trafik konusunda daha bilinçli nesiller yetiştirmek, trafik kuralları konusunda çocuklarda, gençlerde ve ailelerde farkındalık oluşturmak, daha güvenli bir trafik ortamı sağlanması amaçlandı.

Yaya güvenliği, karşıdan karşıya geçme kuralları, güvenli yolculuk, trafik işaretleri ve levhaları, güvenli bisiklet kullanımı gibi eğitimlerin verildiği uygulamada, öğrenciler mobil trafik eğitim aracıyla da uygulamalı sürüş gerçekleştirdi.

Eğitim sonrası öğrencilere dergi, boyama kitabı, bilgilendirme broşürü ve trafik dedektif kartı gibi çeşitli hediyeler verildi.

Kaynak: AA

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, Diyarbakır, trafik, Dicle, Kulp, Lice, Hani, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da Öğrencilere Trafik Eğitimi Verildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:38 Yer: Diyarbakır Genelev patronunun beyzbol sopasıyla saldırdığı müşteri ölümle pençeleşiyor Yer: Diyarbakır! Genelev patronunun beyzbol sopasıyla saldırdığı müşteri ölümle pençeleşiyor
09:27 Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’ın cevapsız bıraktığı soru: Koruma sayınız arttı mı Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın cevapsız bıraktığı soru: Koruma sayınız arttı mı?
09:23 Kürt kökenli vatandaşlarla yapılan ankette çarpıcı sonuçlar Listede Demirtaş ve İmamoğlu yarışı var Kürt kökenli vatandaşlarla yapılan ankette çarpıcı sonuçlar! Listede Demirtaş ve İmamoğlu yarışı var
08:53 Meteoroloji 29 il için sarı alarm verdi Şırnak dışındaki tüm illerde sağanak bekleniyor Meteoroloji 29 il için sarı alarm verdi! Şırnak dışındaki tüm illerde sağanak bekleniyor
22:07 Kamu bankalarında yeni dönem Tüm ATM’lerden ücretsiz işlem yapılabilecek Kamu bankalarında yeni dönem! Tüm ATM'lerden ücretsiz işlem yapılabilecek
11:45 Kızılcık Şerbeti’nde mest eden Atatürk sahnesi: Aksesuar değil o Kızılcık Şerbeti'nde mest eden Atatürk sahnesi: Aksesuar değil o
11:24 Sıcak patates 6 yaşındaki Muhammet’i öldürüyordu 6 gün komada hayata tutunmaya çalıştı Sıcak patates 6 yaşındaki Muhammet'i öldürüyordu! 6 gün komada hayata tutunmaya çalıştı
10:47 Mario Branco devreye girdi bile Jose Mourinho adım adım Fenerbahçe’ye Mario Branco devreye girdi bile! Jose Mourinho adım adım Fenerbahçe'ye
10:16 Şenol Güneş mi Sergen Yalçın mı Hasan Arat’ın gönlünde yatan isim belli oldu Şenol Güneş mi Sergen Yalçın mı? Hasan Arat'ın gönlünde yatan isim belli oldu
09:53 11 aracın lastikleri bıçakla patlatıp kayıplara karıştı 11 aracın lastikleri bıçakla patlatıp kayıplara karıştı
09:39 4 çocuk annesi Bingöllü Erdem, 8 yıldır el tetikte vatan nöbetinde 4 çocuk annesi Bingöllü Erdem, 8 yıldır el tetikte vatan nöbetinde
09:17 Süper Lig’de de oynayan Nijerya efsanesinin durumu kritik, futbolcu kardeşi ise hayatını kaybetti Süper Lig'de de oynayan Nijerya efsanesinin durumu kritik, futbolcu kardeşi ise hayatını kaybetti
08:49 Şampiyonluğu zora sokan İsmail Kartal’ın tüm takımdan tek bir isteği var: 3 maçı da kazanın Şampiyonluğu zora sokan İsmail Kartal'ın tüm takımdan tek bir isteği var: 3 maçı da kazanın
08:15 3 ayrı suç örgütüne peş peşe darbe 60 şüpheliye gözaltı 3 ayrı suç örgütüne peş peşe darbe! 60 şüpheliye gözaltı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.05.2024 12:07:58. #1.11#
SON DAKİKA: Diyarbakır'da Öğrencilere Trafik Eğitimi Verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement