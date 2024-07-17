Diyarbakır'da öksüz tilki yavruları doğaya salındı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Diyarbakır'da öksüz tilki yavruları doğaya salındı

Diyarbakır'da bulunan Dicle Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde özel bakımla hayata tutunan öksüz kızıl tilki yavruları, doğaya salındı. Merkezde tedavi gören diğer yaban hayvanları da Dicle Nehri mevkisinde doğaya bırakıldı. Merkezin müdürü, öğrencilerin tilkilere özel bağ kurduğunu ve sürecin büyük kısmında yer aldığını belirtti.

17.07.2024 11:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır'da Dicle Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezinde iki aylık özel bakımla hayata tutunan öksüz kızıl tilki yavruları "Dicle" ve "Fırat" doğayla buluştu.

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü ile Dicle Üniversitesi (DÜ) işbirliğiyle kentte kurulan merkez, doğada birçok nedenden dolayı yaralanan ve yardıma muhtaç hale gelen farklı türlerde onlarca yaban hayvanına ev sahipliği yapıyor.

Mayıs ayında vatandaşların Sivas'ta ve Diyarbakır'ın Karacadağ bölgesinde bulduğu, araç çarpması sonucu anneleri ölen iki kızıl tilki yavrusu da teslim edildiği DKMP ekiplerince merkeze getirildi.

Koruma altına alındıkları merkezde, uygulamalı eğitim gören Dicle Üniversitesi Veteriner Fakültesi öğrencilerince "Dicle" ve "Fırat" ismi verilen, veteriner hekimler Kasım Ertürk ve Emre Yalçın tarafından özenle bakımları yapılan yavruların doğaya salınmasına karar verildi.

Dicle ve Fırat'ın yanı sıra aynı yerde tedavi ve rehabilitasyonları tamamlanan 2 kızıl şahin, 4 kulaklı orman baykuşu, 2 kukumav, 2 tepeli guguk ve 2 leylek de İl Jandarma Komutanlığına bağlı Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) ekiplerinin katılımıyla Dicle Nehri mevkisinde doğaya bırakıldı.

"Öğrenciler özel bağ kurdular"

Merkezin müdürü ve DÜ Veteriner Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Akın Koçhan, AA muhabirine, getirilen bakıma ve tedaviye muhtaç yabani hayvanlara hizmet sunduklarını söyledi.

Hayvanların uygun tedavi ile yeniden doğal yaşam alanlarına dönmeleri için verdikleri hizmetin önemine değinen Koçhan, Sivas ve Karacadağ'dan bitkin halde getirilen iki tilki yavrusu için de 2 aylık tedavi ve rehabilitasyon uyguladıklarını belirtti.

Koçhan, "Geldiklerinde annesiz kaldıkları ve çok küçük oldukları için hayatlarını idame etmekte zorlanıyorlardı. Biz de bakımlarını ve tedavilerini yürüttük. Öğrencilerimiz, merkezde görevli veteriner hekimlerimiz ve diğer görevlilerimizle bu süreci tamamladık. Tilkilerimiz 'Dicle' ve 'Fırat' artık yaban hayatta kendilerini idare edebilecek sağlık durumuna kavuştu." dedi.

Veteriner fakültesi öğrencilerinin sürecin en başından itibaren Dicle ve Fırat'ın bakımını üstlendiğini dile getiren Koçhan, öğrencilere bu ilgilerinden dolayı teşekkür etti.

Koçhan, "Öğrenciler özel bağ kurdular, onlara isim verdiler. Eğitim öğretim süreci tamamlandığında dahi sürecin büyük kısmında buradaydılar." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Diyarbakır, Dicle, Hayvan Hakları, Çevre, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da öksüz tilki yavruları doğaya salındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:15 Sarıgül’den yeni mesaj: 50 yıllık siyasi hayatımda çok zorlukla karşılaştım ama böyle bir kahpelikle karşılaşmadım Sarıgül'den yeni mesaj: 50 yıllık siyasi hayatımda çok zorlukla karşılaştım ama böyle bir kahpelikle karşılaşmadım
11:02 Antalya’da işletmeci 2 nar suyu için turistlerden 1200 TL aldı Dolandırıldığını anlayan çift polise başvurdu Antalya'da işletmeci 2 nar suyu için turistlerden 1200 TL aldı! Dolandırıldığını anlayan çift polise başvurdu
10:40 Deprem davalarında bir ilk Soruşturma izni verildi, 3 kamu görevlisi hesap verecek Deprem davalarında bir ilk! Soruşturma izni verildi, 3 kamu görevlisi hesap verecek
10:15 Yunan bakan Türkiye’yi hedef aldı, MSB’de yanıt gecikmedi: Düzeysiz yalan ve iftira dolu Yunan bakan Türkiye'yi hedef aldı, MSB'de yanıt gecikmedi: Düzeysiz yalan ve iftira dolu
08:47 Bomba Soylu iddiası: İstifa edip yeni partiyle seçimlere hazırlanacak Bomba Soylu iddiası: İstifa edip yeni partiyle seçimlere hazırlanacak
12:04 Saatte 123 bin 875 lira kazanıyor Real Madrid, Mbappe’ye resmen servet ödeyecek Saatte 123 bin 875 lira kazanıyor! Real Madrid, Mbappe'ye resmen servet ödeyecek
11:34 Peru’da yolcu otobüsü 200 metrelik uçuruma yuvarlandı: 29 ölü, 13 yaralı Peru'da yolcu otobüsü 200 metrelik uçuruma yuvarlandı: 29 ölü, 13 yaralı
11:30 Dolar güne nasıl başladı İşte kurdaki son durum Dolar güne nasıl başladı? İşte kurdaki son durum
11:27 Atladı uçağına gitti Acun Ilıcalı Youssef En-Nesyri’yi getiriyor Atladı uçağına gitti! Acun Ilıcalı Youssef En-Nesyri'yi getiriyor
11:04 Asansör bakımı yapan işçiler, çatı katında erkek cesedi buldu Asansör bakımı yapan işçiler, çatı katında erkek cesedi buldu
10:56 Cumhuriyetçi Ulusal Konvansiyonu yakınında bıçaklı şüphelinin polis tarafından öldürüldüğü anlara ait görüntüler yayınlandı Cumhuriyetçi Ulusal Konvansiyonu yakınında bıçaklı şüphelinin polis tarafından öldürüldüğü anlara ait görüntüler yayınlandı
10:55 Herkes onu konuşuyor Melissa Vargas’ın son halini görenler tanıyamıyor Herkes onu konuşuyor! Melissa Vargas'ın son halini görenler tanıyamıyor
10:45 Altının gram fiyatı yükselişle başladı Altının gram fiyatı yükselişle başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.07.2024 12:49:49. #1.11#
SON DAKİKA: Diyarbakır'da öksüz tilki yavruları doğaya salındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement