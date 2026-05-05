Diyarbakır'da Okul Yakınında Silahla Havaya Ateş Açılması Paniğe Neden Oldu... Öğrenciler Okuldan Tahliye Edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Diyarbakır'da Okul Yakınında Silahla Havaya Ateş Açılması Paniğe Neden Oldu... Öğrenciler Okuldan Tahliye Edildi

05.05.2026 19:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır’da bir çocuğun, Şehit Mehmet Karaaslan İmam Hatip Ortaokulu yakınlarında silahla havaya ateş açması paniğe neden oldu. Olayın duyulması üzerine okulun önünde çok sayıda aile toplanırken, öğrenciler gözyaşlarıyla okuldan tahliye edildi. Olayın ardından bölgeye sevk edilen polis ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu silahla ateş açan şüpheli gözaltına alındı.

Haber: Ahmet ÜN – Kamera: Mehmet Mucahit CEYLAN

(DİYARBAKIR) - Diyarbakır'da bir çocuğun, Şehit Mehmet Karaaslan İmam Hatip Ortaokulu yakınlarında silahla havaya ateş açması paniğe neden oldu. Olayın duyulması üzerine okulun önünde çok sayıda aile toplanırken, öğrenciler gözyaşlarıyla okuldan tahliye edildi. Olayın ardından bölgeye sevk edilen polis ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu silahla ateş açan şüpheli gözaltına alındı.

Olay, öğle saatlerinde merkez Yenişehir ilçesindeki Şehit Mehmet Karaaslan İmam Hatip Ortaokulu yakınlarında meydana geldi. Bir çocuğun  silahla rastgele havaya ateş açması üzerine, silah seslerini duyan çevredekiler polis ekiplerine ihbarda bulundu.

Bölgeye çok sayıda polis ekibi ve sağlık görevlisi sevk edildi. Olayın duyulması üzerine aileler okulun önünde toplandı. Bu sırada öğrenciler de tahliye edilmeye başlandı. Olaydan etkilenerek ağlayan bazı öğrenciler, kendilerini okul önünde bekleyen aileleriyle birlikte bölgeden ayrıldı.

Bu arada çevrede de güvenlik önlemleri alındı. Olay nedeniyle okulda eğitime ara verildi.

Olayın ardından bölgeye sevk edilen polis ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu silahla ateş açan şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: ANKA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da Okul Yakınında Silahla Havaya Ateş Açılması Paniğe Neden Oldu... Öğrenciler Okuldan Tahliye Edildi - Son Dakika

Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu
Kedinin yüzüne sprey sıkan market çalışanı gözaltına alındı Kedinin yüzüne sprey sıkan market çalışanı gözaltına alındı
Beşiktaş’ta ayrılık Sergen Yalçın’ın ’’Kalsın’’ dediği ismi yönetim istemedi Beşiktaş'ta ayrılık! Sergen Yalçın'ın ''Kalsın'' dediği ismi yönetim istemedi
Tunceli Belediyesinden “şebeke suyunu içmeyin ve yemek yapımında kullanmayın“ uyarısı Tunceli Belediyesinden "şebeke suyunu içmeyin ve yemek yapımında kullanmayın" uyarısı
Yüksel Yıldırım’dan İrfan Can Eğribayat’ın geleceği hakkında açıklama Yüksel Yıldırım'dan İrfan Can Eğribayat'ın geleceği hakkında açıklama
Katar ve BAE hava sahalarını kapattı Katar ve BAE hava sahalarını kapattı

19:40
Cengiz Ünder ve Vaclav Cerny’e kötü haber
Cengiz Ünder ve Vaclav Cerny'e kötü haber
19:38
Trump’tan “Çin“ iddiası: İran konusunda zorluk çıkarmadılar
Trump'tan "Çin" iddiası: İran konusunda zorluk çıkarmadılar
18:45
Real Madrid’in büyük hayali Kenan Yıldız
Real Madrid'in büyük hayali Kenan Yıldız
17:33
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın o sözleri dünya basınında Atılan başlıkları görmeniz lazım
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o sözleri dünya basınında! Atılan başlıkları görmeniz lazım
17:19
Büyükelçi Serdar Kılıç: Ermenistan ile sınır açılmaya hazır noktaya geldi sayılır
Büyükelçi Serdar Kılıç: Ermenistan ile sınır açılmaya hazır noktaya geldi sayılır
16:41
Ordu’da yasa dışı bulundurulan piton ele geçirildi
Ordu'da yasa dışı bulundurulan piton ele geçirildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2026 20:33:16. #7.13#
SON DAKİKA: Diyarbakır'da Okul Yakınında Silahla Havaya Ateş Açılması Paniğe Neden Oldu... Öğrenciler Okuldan Tahliye Edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.