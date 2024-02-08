Diyarbakır'da otobüs şoförü, rahatsızlanan öğretmeni hastaneye böyle yetiştirdi
Otobüste fenalaşan yolcunun hastaneye yetiştirildiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı
DİYARBAKIR - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin Çınar ilçesinden şehir merkezine yapılan seferde, otobüste rahatsızlanan öğretmen, durumun şoföre iletilmesiyle yolcularla birlikte hastane acil servisine yetiştirdiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Salı günü Çınar ilçesinden şehir merkezine hareket eden otobüste bulunan yolculardan 32 yaşındaki öğretmen Abdullah Şimşek, rahatsızlanınca yanındaki arkadaşları durumu şoföre bildirdi. Şoför Mehmet Şakir Kaçka, durumu harekat amirine bildirip, hastaneye yetiştirilmesi talimatını alınca yolcularla birlikte otobüsünün yönünü yakındaki özel bir hastanenin acil servisine çekti.
Tedavisi tamamlanan öğretmenin sağlık durumu iyi olduğu öğrenilirken, o anlar otobüs içi kamerasına saniye saniye yansıdı.
Otobüs şoförü Mehmet Şakir Kaçka, İHA muhabirine, Diyarbakır'a saat 15.15 sularında bir yolcunun yanına yaklaştığını ve 'kaptan, bir yolcumuz kalp krizi geçiriyor.' dediğini aktardı.
Panik yapılmaması gerektiğini yolculara söylediğini kaydeden Kaçka, şöyle konuştu:
"Yolculara, arkadaşlar kimseyi indirmiyorum. Direkt hastaneye doğru gittim. Ondan sonra amirimiz aradım. Hastaneye gidiyorum, bilginiz olsun dedim. 'Sıkıntı yok' dedi. Yolcuyu indirdik, hocalara teslim edip geldim. Aradan 2-3 saat geçti hasta olan hocayı aradım. 'Ağabey, çok iyiyim, teşekkür ederim. Allah, razı olsun' dedi."
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Ulaştırma Harekat Amiri Mustafa Yalçın, o gün nöbetçi amir olduğunu, şoförün kendisini arayıp araçta acil bir durum olduğunu söyledi.
En yakın hastaneye gitmesini söylediğini ifade eden Yalçın, "Biz, can taşıdığımız için sloganımız ilk candır. Dörtlülerini yakıp en yakın hastaneye götürmesi ricasında bulundum. Kendisi de götürdü. Bu konularda bizim çizgimizdir. Sağlık her şeyden önemli. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi olarak 320 tane aracımızla hizmette bulunuyoruz. Kardeşimiz ile irtibattayız, sağlık durumu da iyi. Bu, bizi de sevindirdi" ifadelerinde bulundu.
"Ona bir hayat borçluyuz"
Öğretmen Abdullah Şimşek, şoförle sürekli yolculuk yaptıklarını dile getirerek, "Çınar'da okuldan sonra eve gelirken yolda bir kriz, bir atak geçirdim. Sağ olsun Şakir ağabeyde insanlık görevi olarak koca otobüsü yolcularla beraber bizi direkt hastanenin acil servisine kadar götürdü. Allah, ondan razı olsun. Ona bir hayat borçluyuz" şeklinde konuştu.
6 Şubat'ta İstanbul Adalet Sarayı'nda gerçekleştirilen terör saldırısına ilişkin adliyeye çıkarılan 48 şüpheli tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edildi. Diğer 48 şüphelinin ise adli kontrolle serbest bırakılması talep edildi.
Pakistan'da yapılan seçimlerde Ulusal Meclis ve eyalet meclisleri için sonuçlar büyük oranda açıklandı. 266 sandalyenin yer aldığı mecliste 220 sandalyenin dağılımı belli oldu. Gelen ilk sonuçlara göre tutuklu eski Başbakan İmran Han'ın partisi Pakistan Adalet Hareketi (PTI) destekli bağımsız milletvekilleri 90, eski Başbakan Navaz Şerif'in liderliğini yaptığı Pakistan Müslüman Ligi-Navaz (PML-N) ise 62 sandalye kazandı.
Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın 48 saat süren dönüş yolculuğu sonrası Dünya'ya indi. Mersin'in Silifke ilçesinde Gezeravcı'nın yaşayan akrabaları, ilk Türk astronotun Dünya'ya inişini babaevinde duygu dolu bir şekilde izledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin Antalya aday tanıtım töreninde CHP'ye yüklendi. Özgür Özel'e bir de uyarıda bulunan Erdoğan, "Biz Bay Kemal'le en azından açıktan ve aleni milletin gözü önünde cereyan eden siyasi bir mücadele yürütüyorduk. İşte Bay Kemal'i sırtından hançerleyerek koltuğundan indirdiler, Ankara'da bir ofisin dört duvarı arasına vebalı gibi hapsettiler. Özgür Efendi'nin de dikkat etmesi lazım. Aynı hançer, her an kendi sırtına da inebilir" dedi.
İsrail saldırıları nedeniyle Gazze Şeridi'nin güneyinde bulunan Refah kentine giden Gazzeliler, orada da İsrail zulmüyle karşılaştı. 1,4 milyon Gazzelinin sığındığı kent İsrail ordusu tarafından kuşatıldı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, orduya verdiği emirde Gazzelilerin sığındığı son bölge olan Refah kentindeki sivillerin tahliye edilmesini istedi.
İstanbul'daki Tuzla Piyade Okul Komutanlığı'nda 10 Kasım'da Mustafa Kemal Atatürk'ün vefat yıl dönümünde düzenlenen anma töreninde Atatürk'ün fotoğrafını yakasına takmayan personel ile buna tepki gösteren diğer personeller hakkında başlatılan soruşturmada karar çıktı. Disipline sevk edilen personeller Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ihraç edildi.
Kırklareli'nin Pehlivanköy ilçesinde bir evin altının kazılıp kaçak define arandığı tespit edildi. Jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda evin altında kuyu açılarak define arandığı ortaya çıktı. Yapılan aramada, kuyu yanı sıra asansör sistemi, el dedektörü, kazma, balta, gaz maskesi gibi malzemeler ele geçirildi. 5 şüpheli gözaltına alındı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin Antalya ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı. Erdoğan, sosyal belediyecilik anlayışının altını çizerek, tüm toplumsal kesimlere karşı hassas belediyecilik hizmetleri sunacaklarını söyledi.
Son Dakika › Güncel › Diyarbakır'da otobüs şoförü, rahatsızlanan öğretmeni hastaneye böyle yetiştirdi - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?