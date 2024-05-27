Diyarbakır'ın Lice ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Medeni Ç'nin kullandığı 23 ACJ 349 plakalı otomobil, kırsal Ziyaret Mahallesi Fis Ovası mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Kazada sürücü ile araçtaki Orhan Ç. ve eşi Hayriye Ç. yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Orhan Ç, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Son Dakika › Güncel › Diyarbakır'da Otomobil Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı - Son Dakika
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