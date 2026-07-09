Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı.
İ.B'nin yönetimindeki 72 AK 320 plakalı otomobil, Halid Bin Velid Bulvarı'nda kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücü ile araçtaki eşi C.B. ve 1'i ağır 3 çocuğu yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Diyarbakır'da Otomobil Şarampole Devrildi: 5 Yaralı - Son Dakika
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