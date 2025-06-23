Diyarbakır'da Park Halindeki Araç Baraj'a Düştü

DİYARBAKIR'ın Eğil ilçesinde, park halindeki bir otomobil Dicle Barajı'na düştü. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Olay, dün akşam saatlerinde Dicle Barajı kıyısında meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 01 FCT 52 plakalı otomobil, park halindeyken baraj göletine doğru kayarak suya düştü. İhbar üzerine bölgeye gelen çekici halat yardımıyla otomobili sudan çıkardı. O anlar kameraya yansıdı.
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