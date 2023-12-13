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Diyarbakır'da Parkta Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
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Diyarbakır'da Parkta Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı

Diyarbakır'da bir parkta çöp kovasının yanına bırakılan eski koltuk, kimliği belirsiz kişilerce ateşe verildi. Yangın, itfaiyenin çalışmasıyla kontrol altına alınarak söndürüldü.

13.12.2023 - 15:06,
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DİYARBAKIR'da bir parkta çöp kovasının yanına bırakılan eski koltuk, kimliği belirsiz kişilerce ateşe verildi. Büyüyen alevlerin sardığı ağaca sıçrayan yangın itfaiyenin çalışmasıyla söndürüldü.

Olay, dün gece saatlerinde Kayapınar ilçesi Fırat Mahallesi 558'inci Sokak'ta meydana geldi. Mahalledeki bir parkın önündeki çöp kovasının yanına bırakılan eski koltuk, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce ateşe verildi. Büyüyen alevler, parktaki bir ağaca sıçradı. İhbarla olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin çalışmasıyla kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın anı cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Diyarbakır\'da Parkta Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı
Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Diyarbakır'da Parkta Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
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