Diyarbakır\'da Peygamberler Programı

Diyarbakır'da "Kur'an'da İsmi Geçen 25 Peygamber" programı gerçekleştirildi.
Bağlar İlçe Müftülüğüne bağlı Şeyh Said Efendi Cami Yaz Kur'an Kursu'nda, kursta eğitim gören öğrenciler tarafından düzenlenen program, Kur'an-ı Kerim'in okunmasıyla başladı.
Kur'an-ı Kerim'de ismi geçen 25 peygamberin tanıtıldığı programda, ilahiler seslendirildi, şiirler okundu, dua edildi.
Program, katılımcılara ikramda bulunulmasının ardından sona erdi.
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