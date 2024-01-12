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Diyarbakır'da PKK/KCK propagandası yapan 8 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Diyarbakır'da PKK/KCK propagandası yapan 8 şüpheli gözaltına alındı

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde sosyal medya hesaplarında terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları gerekçesiyle 8 şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen operasyonda, şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, terör örgütü propagandası yapmak için kullanılan dijital materyal ele geçirildi. Şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Diyarbakır\'da PKK/KCK propagandası yapan 8 şüpheli gözaltına alındı
12.01.2024 - 12:42,  Güncelleme: 12:50
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Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde sosyal medya hesaplarında terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları gerekçesiyle 8 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca, terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilerek engellenmesi ve terör örgütü mensupları ile ilişki içinde bulunduğu, yardım ve yataklık ettiği değerlendirilen şüphelilerin yakalanarak adalete teslim edilmesi amacıyla yapılan çalışmalar çerçevesinde Terörle Mücadele Şube, İstihbarat Şube ve Siber Suçlarla Mücadele Şube müdürlükleri personeli koordineli çalışma yürüttü.

Çalışma kapsamında Bismil ilçesinde 12 ayrı adrese eş zamanlı icra edilen operasyonda, sosyal medya üzerinden PKK/KCK terör örgütünün propagandası yaptığı tespit edilen 8 şüpheli yakalandı.

Bu kişilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yapmak maksadıyla kullanılan dijital materyal ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA
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